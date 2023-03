Meloni al villaggio dell'Aeronautica si siede nel caccia F35 (Di martedì 28 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il villaggio dell'Aeronautica militare allestito in piazza del Popolo per i 100 anni della forza armata. Meloni ha girato tra gli stand e si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, ha visitato ilmilitare allestito in piazza del Popolo per i 100 annia forza armata.ha girato tra gli stand e si è ...

Grande cerimonia a Roma per il centenario dell'Aeronautica Presenti tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa. A Roma fino al 29 marzo resta allestito il villaggio a Piazza del Popolo. 28 marzo 2023 Meloni al villaggio dell'Aeronautica si siede nel caccia F35 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il villaggio dell'Aeronautica militare allestito in piazza del Popolo per i 100 anni della forza armata. Meloni ha girato tra gli stand e si è seduta ai comandi di un aereo caccia F35.