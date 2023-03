Meloni ai comandi di un caccia F35: una premier aviatrice (Di martedì 28 marzo 2023) Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visitando il villaggio dell'Aeronautica militare allestito in piazza del Popolo per i 100 anni della forza aerea, si è seduta ai comandi di un aereo caccia F35.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Il Presidente del Consiglio, Giorgia, visitando il villaggio dell'Aeronautica militare allestito in piazza del Popolo per i 100 anni della forza aerea, si è seduta aidi un aereoF35.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

