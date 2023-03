Melanzane vegetariane ripiene e gratinate

Leggi su donnaup

(Di martedì 28 marzo 2023) Ogni boccone di queste è un morso di salute. Come potremmo mai descrivere il loro sapore o il profumo inebriante che diffondono in cucina? È impossibile davvero raccontare le note aromatiche di un piatto tanto straordinario. Si presentano come barchette perfette, colme di ogni dono della natura: cipolle, peperoni, funghi. Insaporite dalla presenza del coriandolo, del cumino e della paprika e arricchite da una generosa spolverata di formaggio che le rende filanti e invitanti a prima vista. Semplici e veloci da preparare, possono anche essere servite come piatto unico perché contengono tutti i principi necessari ad un’alimentazione corretta e ben bilanciata. Mentre cuocete in forno la calotta delle, potete preparare in padella il ripieno che dovrà essere utilizzato per una seconda infornata e la finalizzazione della ricetta. In meno di tre quarti d’ora, ...