Meghan Markle | tensioni con un altro membro della Royal Family

(Di martedì 28 marzo 2023) Si trattaduchessa di Edimburgo, Sophiea corte o meglio tra Los Angeles e Londra trae Sophie duchessa di Edimburgo. Secondo il Daily Mail tra le due ci sarebbero degli evidenti problemi. Da poco, dal 10 marzo, Edoardo è diventato Duca di Edimburgo e la conoscete Sophie. I rumors dicono che quest’ultima sarebbe contenta e sollevata di non doversi più incindare davanti a, additata come la donna che ha offeso e mancato di rispetto alla Corona inglese.stando al galateo era infatti di rango superiore a Sophie che quindi si doveva inchinare cosa che ora non succederà più. Come riporta Vanity Fair: «Sophie è sollevata. Non deve più fare la riverenza a qualcunofamiglia che non solo ha lasciato i doveri reali, ma ha passato ...

"Non ci vuole più nessuno":sbrana Harry, sta finendo malissimo...Non si vedeva a Londra dallo scorso settembre, quando insieme alla moglieprese parte ai funerali dell'amata nonna, la regina Elisabetta . Stavolta, il principe Harry è arrivato da solo in Inghilterra , a sorpresa, per partecipare ad un'udienza del processo ...Le tensioni trae la famiglia reale sono note a tutti. Ma ora scopriamo che l'ex attrice, coi ripetuti pubblici attacchi ai Windsor (da ultimo nella serie Netflix Harry&) è riuscita a guadagnarsi ...

