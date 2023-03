Mediaset si scusa dopo il tweet offensivo: Mara Venier non abbocca, la reazione (Di martedì 28 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri, l’account Twitter di Qui Mediaset è stato nuovamente riattivato dopo il “caso” delle offese rivolte a Mara Venier e Barbara d’Urso. Se quest’ultima aveva ignorato l’accaduto, la conduttrice di Domenica In si era esposta sui social lasciando intendere una certa amarezza per il fattaccio. Mediaset si scusa dopo il tweet... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri, l’account Twitter di Quiè stato nuovamente riattivatoil “caso” delle offese rivolte ae Barbara d’Urso. Se quest’ultima aveva ignorato l’accaduto, la conduttrice di Domenica In si era esposta sui social lasciando intendere una certa amarezza per il fattaccio.siil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

