Mediaplanet | l’eccellenza dei Planetel point sul territorio bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 marzo 2023)è una realtà delper il, in un’accezione che supera l’area bergamasca in cui nasce pur mantenendo la medesima capillarità, attenzione e partecipazione nelle zone in cui si diffonde. In quest’ottica, la sua essenza rimane quella di un’impresa fatta di persone che mettono sempre al primo posto la prossimità e la relazione con il cliente. In tal senso, sono cardine della sua struttura commerciale gli oltre 120, punti vendita affiliati che rappresentano un riferimento qualificato e facilmente accessibile per fornire a clienti business e privati deli servizicon competenza, supporto e vicinanza. Tra iun rapporto di reciproca fedeltà Come detto, sono più di ...