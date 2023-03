Media | perquisite a Parigi le sedi delle principali banche francesi e dI Hsbc Indagini per riciclaggio ed evasione fiscale aggravata

(Di martedì 28 marzo 2023) Asono in corso perquisizioni nelleSociété Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis e del colosso bancario britannico. Lo scrive il quotidiano francese Le Monde secondo cui le operazioni sono legati ad un’inchiesta avviata dalla Parquet national financier (la procura che si occupa di reati finanziari) con sospetti didi denaro ed. Per ora lacoinvolte non commentano. Secondo Le Monde leriguardano procedure segnalate dal quotidiano già nel 2018 e che fanno perdere allo Stato diversi miliardi di euro di entrate fiscali ogni anno. Nello specifico la pratica si chiama “CumCum” e prevede la messa ...

