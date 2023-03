Mauro Coruzzi in piedi dopo l’ictus, la foto dall’ospedale: “Viva la vita!” (Di martedì 28 marzo 2023) “In piedi da solo per la prima volta dopo 15 giorni!”. Così Mauro Coruzzi commenta due foto postate su Instagram a 15 giorni dall’ictus che lo ha colpito. E aggiunge: “Viva la vita“. Le condizioni di Platinette sembrano migliorare e il fatto che sia già in piedi fa felici i tanti commentatori che hanno voluto manifestare affetto e vicinanza: “Un abbraccio e tanta forza caro Mauro, a prestissimo”, scrive Orietta Berti. Un cuore da Marco Liorni e Roberta Capua, “sei una roccia”, commenta Raimondo Todaro e tantissimi altri pensieri per una guarigione serena e rapida. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) “Inda solo per la prima volta15 giorni!”. Cosìcommenta duepostate su Instagram a 15 giorni dalche lo ha colpito. E aggiunge: “la vita“. Le condizioni di Platinette sembrano migliorare e il fatto che sia già infa felici i tanti commentatori che hanno voluto manifestare affetto e vicinanza: “Un abbraccio e tanta forza caro, a prestissimo”, scrive Orietta Berti. Un cuore da Marco Liorni e Roberta Capua, “sei una roccia”, commenta Raimondo Todaro e tantissimi altri pensieri per una guarigione serena e rapida. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daPlatinette ...

