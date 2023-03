Mattarella e Meloni al centenario dell'Aeronautica, la premier a bordo delle Frecce Tricolore VIDEO (Di martedì 28 marzo 2023) È iniziata con gli onori militari al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cerimonia per i cento anni dell’Aeronautica militare , alla Terrazza del Pincio a Roma, a cui hanno partecipato,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 marzo 2023) È iniziata con gli onori militari al presidentea Repubblica Sergiola cerimonia per i cento annimilitare , alla Terrazza del Pincio a Roma, a cui hanno partecipato,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile. Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili'. Questo u… - you_trend : ?? #Sondaggio Quorum/YouTrend per @SkyTG24: il PD supera il 20%, recuperando 0,8 punti rispetto a sette giorni fa. F… - MSOI_Roma : Oggi celebriamo un secolo di @aeronauticamilitare. ???? Nella nostra città, si sono tenute le celebrazioni alla pres… - robertopontillo : RT @Radio1Rai: #28marzo I 100 anni di @ItalianAirForce. A Roma grande festa alla Terrazza del Pincio. A chiudere le esibizioni delle @Frecc… - Radio1Rai : #28marzo I 100 anni di @ItalianAirForce. A Roma grande festa alla Terrazza del Pincio. A chiudere le esibizioni del… -