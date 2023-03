Maternità surrogata, Vendola a Cartabianca: "Ecco la mia storia" (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) - "Dico a chi esercita pubbliche funzioni: usate le parole con accortezza, le parole possono essere pietre e fare del male. Chi siete per giudicare? Chi vi autorizza a entrare nelle vite degli altri? Che ne sapete della vita degli altri? Noi coppie gay, formate da due mamme o due papà, possiamo crescere degnamente un figlio". Nichi Vendola, a Cartabianca, interviene per raccontare la sua esperienza di genitore di un bambino nato da 'gestazione per altri'. Vendola, 64 anni, e il compagno sono genitori di Tobia, un bambino di 7 anni. "Avremmo volentieri adottato un bambino, per noi la genitorialità biologica non è mai stato un problema. Volevamo crescere un figlio, non volevamo un utero in affitto o una donna incubatrice. Volevamo relazioni affettive che potessero durare tutta la vita, questa ricerca è durata a lungo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) - "Dico a chi esercita pubbliche funzioni: usate le parole con accortezza, le parole possono essere pietre e fare del male. Chi siete per giudicare? Chi vi autorizza a entrare nelle vite degli altri? Che ne sapete della vita degli altri? Noi coppie gay, formate da due mamme o due papà, possiamo crescere degnamente un figlio". Nichi, a, interviene per raccontare la sua esperienza di genitore di un bambino nato da 'gestazione per altri'., 64 anni, e il compagno sono genitori di Tobia, un bambino di 7 anni. "Avremmo volentieri adottato un bambino, per noi la genitorialità biologica non è mai stato un problema. Volevamo crescere un figlio, non volevamo un utero in affitto o una donna incubatrice. Volevamo relazioni affettive che potessero durare tutta la vita, questa ricerca è durata a lungo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Arlecchino si confessò burlando. Ascolto su #radioradicale la conferenza stampa di @Piu_Europa con la sua legge di… - elio_vito : La Ministra Roccella continua a parlare della maternità surrogata, vietata dalla legge, un tema mai sollevato dalle… - borghi_claudio : Il nostro sacrosanto stop in commissione politiche UE ha evidentemente colpito nel segno. Cara Annunziata, è mal i… - ProgettoLepanto : RT @marielSiviglia: Non è un invito alla maternità surrogata: probabilmente anche per questo il regime nazista di Kiev vieta la musica rus… - ledicoladelsud : Maternità surrogata, Vendola a Cartabianca: “Ecco la mia storia” -