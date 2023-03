Maternità surrogata, clinica Kiev: "Qui 30 coppie italiane al mese per un figlio, costo 65mila euro" (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Da 40mila a 65mila euro pagabili anche a rate. E' il giro di affari della Maternità surrogata in Ucraina dove la gestazione per altri è regolamentata per legge, praticata da cliniche all'avanguardia e al di sopra della guerra. Ogni mese sono una trentina le coppie italiane che sfidano le bombe per volare a Kiev nella speranza di avere un bambino e italiane sono anche molte delle donne candidate a diventare madri surrogate. A fotografare per l'Adnkronos la Maternità surrogata in Ucraina è Irina Isaienko, responsabile del reparto Maternità surrogata Biotexcom per le coppie italiane. "Nella nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Da 40mila apagabili anche a rate. E' il giro di affari dellain Ucraina dove la gestazione per altri è regolamentata per legge, praticata da cliniche all'avanguardia e al di sopra della guerra. Ognisono una trentina leche sfidano le bombe per volare anella speranza di avere un bambino esono anche molte delle donne candidate a diventare madri surrogate. A fotografare per l'Adnkronos lain Ucraina è Irina Isaienko, responsabile del repartoBiotexcom per le. "Nella nostra ...

