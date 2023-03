Masters 1000 Monte-Carlo 2023, Fognini riceve wild card per il tabellone principale (Di martedì 28 marzo 2023) Fabio Fognini sarà nel tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista ligure ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo. Un riconoscimento “dovuto” nei confronti del vincitore dell’edizione 2019 del torneo. Insieme a lui anche un altro ex detentore del titolo, ovvero Stan Wawrinka, che sui campi in terra rossa del Principato ha vinto nel 2014. Gli ultimi due inviti sono andati al giovane britannico Jack Draper e al tennista monegasco Vacherot. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Fabiosarà neldeldi. Il tennista ligure ha infatti ricevuto unadagli organizzatori del torneo. Un riconoscimento “dovuto” nei confronti del vincitore dell’edizione 2019 del torneo. Insieme a lui anche un altro ex detentore del titolo, ovvero Stan Wawrinka, che sui campi in terra rossa del Principato ha vinto nel 2014. Gli ultimi due inviti sono andati al giovane britannico Jack Draper e al tennista monegasco Vacherot. SportFace.

