Massimiliano Caiazzo ha una foto di Elena D’Amario come sfondo dello smartphone | la segnalazione che conferma la relazione FOTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessiaaaaaa__ : ricordando il momento in cui massimiliano caiazzo ha messo mi piace ad un tweet con questo video , lui sa quello c… - daddsrtods : RT @comprooro_: ivan silvestrini: 'maria esposito e massimiliano caiazzo sono tra gli attori più sorprendenti che io abbia mai incontrato'… - CamyGaly : RT @comprooro_: grazie ad ivan silvestrini per aver fatto i complimenti a maria esposito e massimiliano caiazzo perché se lo meritano davve… - lorenza170 : RT @alessiaaaaaa__: “questo accade quando hai dei grandi attori, e maria esposito e massimiliano caiazzo sono tra i più sorprendenti che ab… - thehankeramanim : RT @casiftangeles: “Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo sono tra gli attori più sorprendenti che io abbia mai incontrato” ?? -

Nell'ultimo episodio andato in onda, Don Salvatore Ricci (Raiz) interrompeva l'incontro segreto tra la figlia Rosa (Maria Eposito) e Carmine Di Salvo () alla Piscina Mirabilis. E ...... Alessandro Haber, Sarah Felberbaum, Barbara Chichiarelli, Valentina Bellè, Vanessa Scalera, Marianna Fontana,, Federico Cesari, Maria Chiara Giannetta, Giordana Marengo e ...Il "Carmine" della serie tv nella sua Castellammare di Stabia per presentare la pellicola di Nicola Prosatore: in tanti per il suo ritorno a ...

Romics XXX, Massimiliano Caiazzo di Mare fuori ospite della manifestazione ComingSoon.it

Un nuovo indizio sulla presunta relazione tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario Dalla scorsa estate gira il gossip di una presunta relazione tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario. Il tutto ...Nel cortile del palazzo si incrociano le giovani vite di Anna (Dominique Donnarumma) al suo debutto cinematografico, Ciro (Massimiliano Caiazzo) e Peppino (Giuseppe Pirozzi) entrambi giovani talenti ...