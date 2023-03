Marvel, il produttore: "Con Kang non ripeteremo gli errori commessi con Thanos" (Di martedì 28 marzo 2023) Il vicepresidente dei Marvel Studios Stephen Broussard ha assicurato che l'MCU non ripeterà il grande errore di Thanos con Kang il Conquistatore. Nel corso di un intervento al podcast Inside Disney, il vice-presidente dei Marvel Studios Stephen Broussard ha rassicurato i fan del MCU che lo studio non ripeterà con Kang il Conquistatore gli stessi errori commessi con Thanos. "Se guardiamo alla fine della Saga dell'Infinito, con Thanos ormai chiaramente il grande cattivo della storia, non si capiva bene dove sarebbero andate a parare le prime tre fasi o almeno per chi come era un grande fan della Marvel ma non aveva una forte familiarità con i fumetti. Ora, quando Kevin ha annunciato 'The Kang Dynasty', ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) Il vicepresidente deiStudios Stephen Broussard ha assicurato che l'MCU non ripeterà il grande errore diconil Conquistatore. Nel corso di un intervento al podcast Inside Disney, il vice-presidente deiStudios Stephen Broussard ha rassicurato i fan del MCU che lo studio non ripeterà conil Conquistatore gli stessicon. "Se guardiamo alla fine della Saga dell'Infinito, conormai chiaramente il grande cattivo della storia, non si capiva bene dove sarebbero andate a parare le prime tre fasi o almeno per chi come era un grande fan dellama non aveva una forte familiarità con i fumetti. Ora, quando Kevin ha annunciato 'TheDynasty', ...

