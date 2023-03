Martina Trevisan supera Ostapenko e vola ai quarti del WTA Miami (Di martedì 28 marzo 2023) Non vuole fermarsi Martina Trevisan che sta diventando sempre più protagonista di questo WTA 1000 di Miami. Ieri pomeriggio infatti ha superato la lettone Jelena Ostapenko in due set 6-3, 6-3 e si è assicurata un posto ai quarti di finale. Un pezzo di storia visto che non era mai arrivata così in fondo nella competizione. Qui troverà però un ostacolo veramente duro come Elena Rybakina, reduce dal successo agli Indian Wells. Martina Trevisan vola ai quarti Si prevedeva una sfida complicata ma alla fine la tennista fiorentina ha saputo mettere il match quasi subito in discesa e lo ha gestito alla grande. Contro la Ostapenko è stata sempre pienamente in controllo della gara, anche quando la lettone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Non vuole fermarsiche sta diventando sempre più protagonista di questo WTA 1000 di. Ieri pomeriggio infatti hato la lettone Jelenain due set 6-3, 6-3 e si è assicurata un posto aidi finale. Un pezzo di storia visto che non era mai arrivata così in fondo nella competizione. Qui troverà però un ostacolo veramente duro come Elena Rybakina, reduce dal successo agli Indian Wells.aiSi prevedeva una sfida complicata ma alla fine la tennista fiorentina ha saputo mettere il match quasi subito in discesa e lo ha gestito alla grande. Contro laè stata sempre pienamente in controllo della gara, anche quando la lettone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : CHE BRAVA MARTINA ?????? Dopo un periodo complicato per i risultati, Trevisan si riaccende a Miami, dove batte anche… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMAAAAAAA! ?????? La Trevisan batte in 2 set la lettone Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale… - Eurosport_IT : MARTINA ?? ESPERIENZA 'Sto facendo il mio lavoro, che è anche la mia passione. Che cosa può andare male? Sono cont… - TODINIR : RT @Eurosport_IT: MARTINA NON SI FERMAAAAAAA! ?????? La Trevisan batte in 2 set la lettone Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale a Miam… - eliadallaglio : @simonespetia Perché martina Trevisan? -