Marquez kamikaze? Quando Bagnaia vede in tv lo schianto... parole pesantissime (Di martedì 28 marzo 2023) La prima gara della stagione di MotoGp ha visto il trionfo di Pecco Bagnaia su Ducati: insomma, il campione del mondo riprende nel migliore dei modi. La Ducati, per inciso, sembra inarrestabile: quattro moto nei primi cinque posti, dominio interrotto soltanto da Maverick Vinales, sempre più a suo agio sull'Aprilia. Ma la gara di Portimao, il Gp di Portogallo, è stato segnato e macchiato da quanto accaduto al terzo giro, la folle manovra di Marc Marquez, un incidente spaventoso in cui ha rovinato la gara di Jorge Martin e preso in pieno Miguel Olivera, portoghese e idolo di casa, che ha anche rimediato una frattura alla mano. Oliveira è stato già operato a Barcellona e non potrà gareggiare al prossimo Gp di Argentina. Marquez per la manovra-kamikaze ha subito come penalità due "long lap" nella prossima gara, una ...

