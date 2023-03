Marotta e Ausilio lavorano per il reparto difensivo del futuro – TS (Di martedì 28 marzo 2023) Quest’estate l’Inter perderà qualche giocatore nel reparto difensivo. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è di rimpiazzarli a dovere RIVOLUZIONE DIFENSIVA – Quest’estate l’Inter saluterà Skriniar e D’Ambrosio, che lasceranno il club nerazzurro a parametro zero. De Vrij, invece, potrebbe rinnovare dopo l’ultima offerta di un biennale arrivatagli nelle scorse ore. Inoltre, sono già iniziati i lavori sottotraccia per ottenere uno sconto dalla Lazio per quanto riguarda il riscatto di Acerbi. Il tema più delicato riguarda Bastoni, in scadenza di contratto nel 2024: la forbice resta ampia ma entrambe le parti vogliono diminuirla. I nomi per la difesa del futuro sono diversi. In primis ci sono i sogni, che sono tali per ragioni economiche e corrispondono agli identikit di Scalvini e Pavard. Un obiettivo forte è ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Quest’estate l’Inter perderà qualche giocatore nel. L’obiettivo diè di rimpiazzarli a dovere RIVOLUZIONE DIFENSIVA – Quest’estate l’Inter saluterà Skriniar e D’Ambrosio, che lasceranno il club nerazzurro a parametro zero. De Vrij, invece, potrebbe rinnovare dopo l’ultima offerta di un biennale arrivatagli nelle scorse ore. Inoltre, sono già iniziati i lavori sottotraccia per ottenere uno sconto dalla Lazio per quanto riguarda il riscatto di Acerbi. Il tema più delicato riguarda Bastoni, in scadenza di contratto nel 2024: la forbice resta ampia ma entrambe le parti vogliono diminuirla. I nomi per la difesa delsono diversi. In primis ci sono i sogni, che sono tali per ragioni economiche e corrispondono agli identikit di Scalvini e Pavard. Un obiettivo forte è ...

