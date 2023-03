Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

C'è aria di rottura nel Pd, alla vigilia della formazione della nuova segreteria guidata daSchlein . L'ex capogruppo democratico Andrea, sui social ha espresso il suo dissenso sulla linea intrapresa dalla nuova segretaria. "La segretaria del PdSchlein, attraverso la ...La telefonata di domenica fra la segretariaSchlein e il presidente Stefano Bonaccini non è ... In seguito, fu la volta di Graziano Delrio, da una parte, e Andreadall'altra. Al momento ...In seguito, fu la volta di Graziano Delrio , da una parte, e Andreadall'altra. Al momento ... Da qui il lavoro in corso fraSchlein e Stefano Bonaccini per arrivare a un accordo politico ...

Marcucci (Pd) a Elly Schlein: “Per i riformisti e i liberaldemocratici non c’è più spazio, peccato” Globalist.it

La trattativa interna al Partito democratico sulla scelta delle presidenze dei gruppi di Camera e Senato è ancora in stand by. La telefonata ...La telefonata di ieri fra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il presidente dem Stefano Bonaccini non è servita a sciogliere i nodi sulla scelta dei capogruppo ...