Marco Liorni | colpito da un “ictus ischemico” la terribile notizia | Allarmanti condizioni di salute

Leggi su howtodofor

(Di martedì 28 marzo 2023)L’Italia piange per la: lui si è sentito male e ha avuto un, ecco quali sono le suedi. La tristeè arrivata da pochissimo e ha preso tutti contropiede, compreso. Il malore è sopraggiunto lo scorso 14 marzo è ha costretto il noto conduttore radiofonico in ospedale, dove è ricoverato attualmente. Nessuno poteva credere che stesse male: lui godeva di buonae tutto sommato non ha un’età avanzata. Il suo manager funge da portavoce in questo momento di dolore e ha comunicato ai media che ledell’artista attualmente sono stabili. I medici da giorni lavorano instancabilmente per ...