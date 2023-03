Marchetti | «Retegui? L’Inter si è mossa prima! Ma ora altro prezzo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 marzo 2023)è finito nel mirino dele non solo. Due gol con la maglia dell’Italia alla prima convocazione. Ne parla l’esperto di mercato, che aggiorna sulla situazione FUTURO ? In collegamento su Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati‘, Lucaha aggiornato su Conte e: «Conte? Non so se le italiane sono pronte a prenderlo a livello economico. Da capire intanto il domino e i progetti che si realizzeranno il prossimo anno.? È una delle conseguenze positive delle convocazioni di Mancini.si èda più tempo su di lui, ma non significa che chiuderà subito. Il suo cartellino è frazionato tra Tigre e Boca, se prima ci volessero 5 milioni ora ce ne vogliono 15-20. Dodici mesi fa poteva permetterti un ...