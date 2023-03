Marchetti: “Maignan può rappresentare una maxi-plusvalenza per il Milan” (Di martedì 28 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato del portiere del Milan, Mike Maignan, in chiave calciomercato Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Lucaha parlato del portiere del, Mike, in chiave calciomercato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Marchetti: “Maignan può rappresentare una maxi-plusvalenza per il @acmilan' #Milan #ACMilan #SempreMilan #Maignan - RadioRossonera : 'Ad oggi non mi risultano interessamenti per lui' ?? Il noto esperto di mercato si esprime riguardo alla possibilit… - SempreMilanit : ?? Parole che non fanno stare tranquilli ?? Il futuro di #Maignan #SempreMilan #Milan - Milannews24_com : #Marchetti sicuro ?? “Ecco il futuro di #Maignan” ?? - MilanWorldForum : Marchetti sul futuro di Maignan Le dichiarazioni -) -