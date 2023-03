Marchetti: «Conte lasciò Inter per un motivo. Non è da escludere…» (Di martedì 28 marzo 2023) Luca Marchetti ha parlato del futuro di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, di recente accostato di nuovo anche al club nerazzurro. FUTURO – Queste le parole da parte di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sul futuro di Antonio Conte. «Io non so se oggi Conte a livello economico può essere un allenatore sostenibile dalle italiane. Bisognerà vedere se avrà intenzione di abbassare il suo ingaggio, ricordiamo che lui lascia l’Inter perché non vede più le prospettive che gli erano state presentate due anni prima per essere competitivi in Italia e in Europa. La Juve non sa se giocherà la Champions o meno, ora c’è una dirigenza nuova e non sappiamo se vorrà andare avanti con Allegri. In questo momento è difficile capire dove potrà andare ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Lucaha parlato del futuro di Antonio, ex allenatore dell’, di recente accostato di nuovo anche al club nerazzurro. FUTURO – Queste le parole da parte di Lucanel corso de L’Editoriale su TMW Radio sul futuro di Antonio. «Io non so se oggia livello economico può essere un allenatore sostenibile dalle italiane. Bisognerà vedere se avrà intenzione di abbassare il suo ingaggio, ricordiamo che lui lascia l’perché non vede più le prospettive che gli erano state presentate due anni prima per essere competitivi in Italia e in Europa. La Juve non sa se giocherà la Champions o meno, ora c’è una dirigenza nuova e non sappiamo se vorrà andare avanti con Allegri. In questo momento è difficile capire dove potrà andare ...

