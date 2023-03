Marc Marquez | nuovo flirt? Pizzicato con una famosa attrice della Casa di Carta

(Di martedì 28 marzo 2023) Nuova fidanzata per? Stando a quanto si legge sui siti spagnoli il pilota starebbe frequentando la 27enne Maria Pedraza , nota in Italia per Ladied Elite . Di una liaison tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : 1'37'226. Un giro strappalacrime. Da All In. Qualsiasi cosa possiate pensare o dire di Marc Marquez, ripensate a qu… - gianmilan76 : RT @BeltramoPaolo: Purtroppo ho visto su instagram che neppure Oliveira potrà correre in Argentina. E così gli infortunati sono addirittura… - TeoBellan : Chiarimento ufficiale sulla penalità inflitta a Marc Marquez dopo la gara a Portimao. Essendo assente nel Gran Pre… - ElDiablo202020 : RT @corsedimoto: MOTOGP - Arriva la rettifica da parte del FIM Panel. Nessuna 'grazia' per Marc Marquez, che dovrà scontare la sua sanzione… - dianatamantini : MOTOGP - Arriva la rettifica da parte del FIM Panel. Nessuna 'grazia' per Marc Marquez, che dovrà scontare la sua s… -

Nuova fidanzata perStando a quanto si legge sui siti spagnoli il pilota starebbe frequentando la 27enne Maria Pedraza , nota in Italia per La Casa di Carta ed Elite . Di una liaison tra l'attrice e lo ...Al prossimo GP d'Argentina, in programma nel week - end, mancheranno ben quattro piloti, ovvero, Enea Bastianini (out anche nella gara di Portimao) , Pol Espargaro e Miguel Oliveira. ...... quando è stato centrato dalla Honda di. Il portoghese si concentrerà sul pieno recupero al fine di tornare al massimo della forma per il terzo appuntamento del mondiale MotoGP, in ...

Marquez punito dopo l'incidente con Oliveira, ma per i piloti MotoGP non è abbastanza: Ridicolo Fanpage.it

L’incidente a Oliveira durante il Gp inaugurale a Portimao ha portato a una sanzione per Marc Marquez: il pluricampione della Honda sarà costretto a un doppio “long lap penalty” nel prossimo Gran ...Nuova fidanzata per Marc Marquez Stando a quanto si legge sui siti spagnoli il pilota starebbe frequentando la 27enne Maria Pedraza, nota in Italia per La Casa di Carta ed Elite. Di una liaison tra l ...