(Di martedì 28 marzo 2023)Ilsocial ditiene ancora banco e questa volta a dire la sua è una delle vittime degli “utilizzatori anomali” del profilodell’azienda di Cologno Monzese. E’che su Instagram, con la sua solita schiettezza, non le manda a dire: “Miseche“. Proprio ieri l’account ufficiale diè stato ripristinato dopo il fattaccio di domenica, spiegando di aver riscontrato “un grave incidente” e per questo “ci scucomunque pubblicamente con i destinatari e coni nostri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - redazionerumors : Mara Venier commenta e respinge le scuse pubblicate dall'account Mediaset per quanto accaduto negli scorsi giorni s… - fabiofabbretti : Mara Venier tuona sul caso Mediaset-Twitter: «Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoni. Salutame a Silvy… - blogtivvu : Mediaset si scusa dopo il tweet offensivo: Mara Venier non abbocca, la reazione #mediaset #maravenier - GigiGx : @GiusCandela A proposito di Mediaset, ma del 'troia' partito verso Mara Venier non c'è nessuna indiscrezione? Sarei… -

ci ha tenuto a far sapere che le scuse ufficiali di Mediaset per l'incresciosa questione dei tweet offensivi contro di lei e Barbara D'Urso non sono state accettate. E, ovviamente, lo ha ...ha invitato domenica pomeriggio nel suo programma Gabriella Labate. E per fare una sorpresa a quest'ultima la conduttrice ha mandato in onda un video messaggio della sua grande amica ...Nel tardo pomeriggio di ieri, l'account Twitter di Qui Mediaset è stato nuovamente riattivato dopo il 'caso' delle offese rivolte ae Barbara d'Urso . Se quest'ultima aveva ignorato l'accaduto, la conduttrice di Domenica In si era esposta sui social lasciando intendere una certa amarezza per il fattaccio. Mediaset si ...

Tutto è precipitato in fretta ed è iniziato il calvario delle visite e delle diagnosi”, ha raccontato qualche anno fa in tv Isabella Ferrari, ospite di Mara Venier a Domenica In. “Speravo non si ...E’ Mara Venier che su Instagram, con la sua solita schiettezza, non le manda a dire: Proprio ieri l’account ufficiale di Mediaset è stato ripristinato dopo il fattaccio di domenica, spiegando di aver ...