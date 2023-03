Mara Venier | rifiutate le scuse ufficiali di Mediaset per i tweet offensivi | Pensate che siamo c******?! Salutame a Silvy!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - blogtivvu : Mediaset si scusa dopo il tweet offensivo: Mara Venier non abbocca, la reazione #mediaset #maravenier - GigiGx : @GiusCandela A proposito di Mediaset, ma del 'troia' partito verso Mara Venier non c'è nessuna indiscrezione? Sarei… - DonnaGlamour : Mara Venier non accetta le scuse di Mediaset: il commento indignato dopo gli insulti - infoitcultura : 'Pensate che siamo cogli*ni?'. Mara Venier, insultata, respinge le scuse di Mediaset -

Nel tardo pomeriggio di ieri, l'account Twitter di Qui Mediaset è stato nuovamente riattivato dopo il 'caso' delle offese rivolte ae Barbara d'Urso . Se quest'ultima aveva ignorato l'accaduto, la conduttrice di Domenica In si era esposta sui social lasciando intendere una certa amarezza per il fattaccio. Mediaset si ...respinge le scuse di Mediaset dopo il commento scandaloso dall'account Twitter ufficiale che la prendeva di mira. Domenica 26 marzo, durante la puntata di Domenica In, è successo è un vero ...... poi magari uno si scopre, ci può diventare.' Dopo aver cantato, Iva Zanicchi ha pronunciato una parolaccia in diretta: 'Eh, ma ca..o.' A quel puntonon ha potuto fare a meno di fulminare ...

E non sembra esserne convinta neanche una delle dirette interessate. Infatti Mara Venier ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram, per rispondere all’ulteriore comunicato, pubblicato da ...Mara Venier respinge le scuse di Mediaset dopo il commento scandaloso dall’account Twitter ufficiale che la prendeva di mira. Domenica 26 marzo, durante la puntata di Domenica In, è successo è un vero ...