Mangia, non paga e ruba borsello da ristorante: beccato e arrestato (Di martedì 28 marzo 2023) Portici, non paga il conto al ristorante e ruba un borsello. 18enne arrestato dagli agenti di Polizia per furto aggravato Mangia, non paga e ruba un borsello dal ristorante. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un locale di via Gianturco a Portici per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo era stato fermato dalla titolare dell’attività commerciale insieme al marito e ad un’altra persona in quanto, poco prima, si stava allontanando dal locale senza pagare il conto e dopo aver sottratto un ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Portici, nonil conto alun. 18ennedagli agenti di Polizia per furto aggravato, nonundal. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un locale di via Gianturco a Portici per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo era stato fermato dalla titolare dell’attività commerciale insieme al marito e ad un’altra persona in quanto, poco prima, si stava allontanando dal locale senzare il conto e dopo aver sottratto un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dgiorgio73 : @1987_Lorenza @ugomagri (2) tanta gente viaggia e mangia poco 'perchè non ho trovato un buon ristorante Italiano' o… - puntomagazine : Mangia, non paga e ruba borsello da ristorante: beccato e arrestato - - NidoDelBiscione : @Giancky26 Tal quale quello che succede quando un politico italiano viene giudicato dal nostro Tribunale dei Minist… - 1987_Lorenza : @dgiorgio73 @ugomagri A Londra non si mangia minimamente come in Italia, non è chiusura mentale ognuno mangia ciò c… - DavideHauner : @FrancescoDeBen8 @ascochita @aaquilas @MarcoComelli1 Ricordiamo ' da donna del sud' Perché in Emilia Lombardia, ve… -