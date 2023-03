Mancini deluso dalla sua nazionale, potrebbe decidere di cambiare aria (Di martedì 28 marzo 2023) Il Roberto Mancini visto nel post partita di Italia-Malta non è lo stesso Mancini del pre Europeo 2021, quello vinto con accanto Vialli. E per forza di cose non potrebbe essere lo stesso. Tuttavia Repubblica segnala un mutato sentimento del ct nei confronti della nazionale, scrive di “idillio finito”. “L’idillio tra Roberto Mancini e la nazionale, incrinato ma non spezzato dalla mancata qualificazione al Mondiale, stavolta è finito sul serio. Il ct aveva appena finito di analizzare una vittoria per lui simile a una sconfitta, censurando per la prima volta in modo esplicito il comportamento della squadra. L’ aveva sempre difesa anche troppo, assolvendola dall’accusa non immotivata di non avere tenuto nella dovuta considerazione la maglia azzurra, dopo la conquista del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Il Robertovisto nel post partita di Italia-Malta non è lo stessodel pre Europeo 2021, quello vinto con accanto Vialli. E per forza di cose nonessere lo stesso. Tuttavia Repubblica segnala un mutato sentimento del ct nei confronti della, scrive di “idillio finito”. “L’idillio tra Robertoe la, incrinato ma non spezzatomancata qualificazione al Mondiale, stavolta è finito sul serio. Il ct aveva appena finito di analizzare una vittoria per lui simile a una sconfitta, censurando per la prima volta in modo esplicito il comportamento della squadra. L’ aveva sempre difesa anche troppo, assolvendola dall’accusa non immotivata di non avere tenuto nella dovuta considerazione la maglia azzurra, dopo la conquista del ...

