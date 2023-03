Malore a scuola | muore un bambino di 8 anni

(Di martedì 28 marzo 2023)durante la lezione: inutile la corsa in ospedale dove il piccolo è arrivato in arresto cardiaco Tragedia a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Undi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agri… - AntonCristofari : RT @Stefania_67: Malore a scuola mentre fa ginnastica: Giovanni muore a 8 anni davanti ai compagni. Ormai è un bollettino di guerra. Ogni… - Andrea07676623 : RT @Stefania_67: Malore a scuola mentre fa ginnastica: Giovanni muore a 8 anni davanti ai compagni. Ormai è un bollettino di guerra. Ogni… - SergioFari2 : RT @Stefania_67: Malore a scuola mentre fa ginnastica: Giovanni muore a 8 anni davanti ai compagni. Ormai è un bollettino di guerra. Ogni… - eowyn962010 : RT @Stefania_67: Malore a scuola mentre fa ginnastica: Giovanni muore a 8 anni davanti ai compagni. Ormai è un bollettino di guerra. Ogni… -

Il bimbo era a, in un istituto di Sant'Antonio Abate e avrebbe accusato undurante una lezione di educazione fisica. Portato in ambulanza sarebbe morto presso l'ospedale di ...Un'altra tragedia a. Un bambino di soli otto anni ha perso la vita dopo aver avuto unimprovviso mentre faceva educazione fisica a. Tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 27 marzo, all'istituto De Curtis di Sant'Antonio Abate, in Campania. Il bambino, Giovanni, ...Il piccolo Giovanni aveva 8 anni, ed è stato colto damentre giocava nella palestra dellaDe Curtis, davanti agli occhi dei suoi compagni della III C. La classe era frequentata anche ...

Bimbo di 8 anni morto a scuola dopo un malore improvviso a Sant'Antonio Abate: stava facendo educazione fisica Virgilio Notizie

Malore a scuola, Giovanni muore a 8 anni davanti ai compagni. Aperta un'inchiesta Pilota colto da malore durante il rally: morto in ospedale, la navigatrice evita che l'auto finisca sul pubblico Il ...