Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Maignan fa impazzire la Francia. E diventa “SpiderMike”: Maignan fa impazzire la Francia. E diventa “SpiderMike” L’… - Gazzetta_it : Maignan fa impazzire la Francia. E diventa “SpiderMike” - MilanSpazio : Francia-Olanda, Maignan para il rigore a Depay e fa impazzire i tifosi! – FOTO - TitanACM : Maignan para il rigore a Depay e si fanno tweet dove si attacca Pioli. Fatevi curare l'ossessione, spero gli venga… -

I difensori sono sotto pressione, come rivela anche il colpo di testa di Koundé che poteva trasformarsi in un'autorete clamorosa, se non ci fosse statoa deviarla in corner (44'). Come poco ...Una parata che ha fattodavvero tutti. In questi minuti sui social, i tifosi del Milan e della Francia non fanno altro che parlare di quanto fatto da Mike. Non si contano i commenti ...fadi godimento il popolo rossonero e l'attitudine a parare i rigori - altro fattore che ha contribuito a cancellare in fretta il ricordo di Donnarumma nella gente - è una di quelle ...

Maignan fa impazzire la Francia. E diventa “SpiderMike” La Gazzetta dello Sport

Un Maignan da triplo otto. In una parola, decisivo. Perché quando ti aspetti Mbappé oppure Griezmann, o al limite Giroud, a fare tutta le differenza invece è “Spider Mike”, come l’ha battezzato ...I transalpini battono l'Irlanda anche grazie al miracolo del portiere del Milan: al 90' blocca un gol quasi certo ...