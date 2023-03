"Mai un giudizio su chi c'era prima". Boccia, il volto del nuovo Pd (Di martedì 28 marzo 2023) “Penso che il confronto ci sia stato, un bel dibattito, franco. Lavoreremo bene. Il cambio di capogruppo è una prassi, mai un giudizio su chi c'era. È una proposta su chi arriva per interpretare fase nuova. C'è stato un congresso con linea politica chiara e prevalente. In un mese Elly Schlein ha già marcato con la presenza e la raccolta di istanze alcuni luoghi che erano luoghi di confronto. Come le piazze di Firenze e Milano, l'assemblea Cgil a Rimini e le altre piazze. Il PD deve trasformare quell'attività in azione legislativa”, le parole di Francesco Boccia, nuovo capogruppo al Senato del Partito DemocraticoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) “Penso che il confronto ci sia stato, un bel dibattito, franco. Lavoreremo bene. Il cambio di capogruppo è una prassi, mai unsu chi c'era. È una proposta su chi arriva per interpretare fase nuova. C'è stato un congresso con linea politica chiara e prevalente. In un mese Elly Schlein ha già marcato con la presenza e la raccolta di istanze alcuni luoghi che erano luoghi di confronto. Come le piazze di Firenze e Milano, l'assemblea Cgil a Rimini e le altre piazze. Il PD deve trasformare quell'attività in azione legislativa”, le parole di Francescocapogruppo al Senato del Partito DemocraticoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

