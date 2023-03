Mahsa Amini: quando essere donne è uno stigma e non libertà (Di martedì 28 marzo 2023) Un’ondata di proteste ha scosso l’Iran negli ultimi tempi. Tutto è iniziato il 16 settembre con la morte di Mahsa Amini, 22 anni, arrestata dalla polizia morale a Teheran e portata in un “centro di rieducazione” per non aver osservato le intransigenti regole statali che impongono alle donne di coprirsi i capelli con l’hijab. Mahsa Amini: dalla sua morte al risveglio dell’Iran Mahsa Amini proteste sul veloCome riporta RaiNews24, la ragazza presentava ferite riconducibili a un pestaggio. Secondo i bollettini ufficiali di Stato, invece, la vittima sarebbe stata stroncata da un attacco di cuore. Da quel momento in poi sono partite una serie di proteste, con richieste che vanno da maggiori libertà alla caduta del governo. Le manifestazioni hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Un’ondata di proteste ha scosso l’Iran negli ultimi tempi. Tutto è iniziato il 16 settembre con la morte di, 22 anni, arrestata dalla polizia morale a Teheran e portata in un “centro di rieducazione” per non aver osservato le intransigenti regole statali che impongono alledi coprirsi i capelli con l’hijab.: dalla sua morte al risveglio dell’Iranproteste sul veloCome riporta RaiNews24, la ragazza presentava ferite riconducibili a un pestaggio. Secondo i bollettini ufficiali di Stato, invece, la vittima sarebbe stata stroncata da un attacco di cuore. Da quel momento in poi sono partite una serie di proteste, con richieste che vanno da maggiorialla caduta del governo. Le manifestazioni hanno ...

