Magyar Kupa | chi è la favorita?

Leggi su 11contro11

(Di martedì 28 marzo 2023) Giunti alle battute conclusive, le semifinali della coppa ungherese potrebbero mostrare un esito inaspettato. Per certi versi è già così, dato che le “big” sono state eliminate anzitempo, tra tutte il Ferencváros. Ecco allora che ci si domanda chi possa essere ladella, dato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tabellone delle semifinali Arrivati alle semifinali, i club possono già pregustare la vittoria, soprattutto perché non ci sono ostacoli insormontabili sulla strada. Differentemente da tante altre competizioni, lapresenta soltanto una sfida in questa fase, gara secca da 90 minuti ed eventuali extra qualora la sfida non decretasse una vincitrice dopo il tempo regolamentare. Di seguito le partite in programma: Zalaegerszeg-Puskás Academy: Martedì 4 Aprile ...