(Di martedì 28 marzo 2023) In un GP ordinario, in zona punti restano 2 piazzamenti utili da contendersi per chi non guida una Red Bull, Aston Martin, Ferrari o Mercedes . Poi la storia delle gare è tutta da scrivere e le ...

Mi piace di più la vecchia pista" , dice. L'eliminazione della variante nel settore centrale, le curve nel terzo settore modificate in inserimento e nel profilo in contropendenza. Dettagli ...e il sorpasso su Tsunoda Un piazzamento che il poleman dell'ultimo GP del Brasile ha ... Siamo nella mischia, siamo abbastanza bravi, credo che tutto stia andando per ilgiusto. Non ci ...Siamo andati troppouna sola direzione. Dobbiamo capire cosa c'è che non va nelle gomme dure. ... Kevindella Haas e Yuki Tsunoda dell'AlphaTauri si sono dati battaglia per l'ultimo ...

Magnussen verso il GP d'Australia con la nostalgia per il "vecchio" Albert Park Autosprint.it

Dell'Albert Park conserva ricordi difficili da dimenticare, Kevin Magnussen. Prima gara in F1 con McLaren e primo podio, nel lontanissimo 2014. Nove anni dopo è cambiato tutto, finanche il circuito, ...