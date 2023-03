Magnesi-Gimenez, Mondiale Silver WBC superpiuma: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Michael Magnesi ci riprova e riparte dal tentativo di conquistare il titolo Mondiale WBC dei pesi superpiuma. Il pugile laziale, stavolta, è di scena a Valmontone, all’interno del Parco giochi Magicland, dove sfiderà l’argentino Ayrton Osmar Gimenez per scalare di nuovo le gerarchie dell’attenzione globale. L’evento è organizzato dalla Magnesi Boxing Team in collaborazione con WBC, FPI, Art Media Sport, Star Boxing e Di Bella Entertainment. Magnesi (21 vittorie e una sconfitta) sfida un avversario fino a questo momento imbattuto (17-0), ma poco propenso a trovare il KO, che gli è riuscito in sole tre occasioni. Ci sarà anche un sottoclou di buon livello prima del confronto che riporta il Lupo Solitario a cercare vette importanti. Boxe, Fabio Turchi in Australia per il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Michaelci riprova e riparte dal tentativo di conquistare il titoloWBC dei pesi. Il pugile laziale, stavolta, è di scena a Valmontone, all’interno del Parco giochi Magicland, dove sfiderà l’argentino Ayrton Osmarper scalare di nuovo le gerarchie dell’attenzione globale. L’evento è organizzato dallaBoxing Team in collaborazione con WBC, FPI, Art Media Sport, Star Boxing e Di Bella Entertainment.(21 vittorie e una sconfitta) sfida un avversario fino a questo momento imbattuto (17-0), ma poco propenso a trovare il KO, che gli è riuscito in sole tre occasioni. Ci sarà anche un sottoclou di buon livello prima del confronto che riporta il Lupo Solitario a cercare vette importanti. Boxe, Fabio Turchi in Australia per il ...

