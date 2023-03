Mafia, Mattarella: cultura e lavoro strumenti di contrasto decisivi (Di martedì 28 marzo 2023) "Due versanti decisivi che avete curato e che continuate a curare solo quelli della cultura e dell'istruzione, e quello della certezza di prospettive di crescita personale, di lavoro perché tra gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) "Due versantiche avete curato e che continuate a curare solo quelli dellae dell'istruzione, e quello della certezza di prospettive di crescita personale, diperché tra gli ...

