Maccabi-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket 2023: orario, programma, streaming, dove vederla (Di martedì 28 marzo 2023) La Virtus Bologna prova ad onorare al meglio l'impegno di Eurolega fino alla fine. I bianconeri, oramai estromessi dalla lotta per i playoff, affrontano oggi martedì 28 Marzo il Maccabi Tel Aviv (inizio del match alle 18:00 ora italiana) nella trentunesima giornata della regular season 2022-2023. Le V-nere hanno maturato un bilancio di 13-17 dopo trenta partite fin qui disputate, con poche partite rimaste al termine della stagione continentale. Nell'ultima uscita gli uomini di Sergio Scariolo sono usciti sconfitti nettamente contro il Real Madrid (79-96), spostandosi poi in Turchia tra pochi giorni per sfidare i detentori del trofeo ovvero l'Efes Istanbul (contrapposto all'Olimpia Milano nel turno odierno).

