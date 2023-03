Macabra scoperta nell’appartamento: trovato un cadavere, donna morta da settimane (Di martedì 28 marzo 2023) Quando i proprietari sono entrati nello stabile che era in via di ristrutturazione, non si aspettavano certamente di trovare il cadavere di una donna di 79 anni. Stando a quanto si apprende, la morte della signora era avvenuta già da diverse settimane ma nessuno se ne era reso conto. In corso le indagini delle autorità anche se l’ipotesi di morte naturale è quella maggiormente accreditata. Una Macabra scoperta quella avvenuta a Cori, in provincia di Latina. Macabra scoperta a Tivoli: trovato un cadavere, era lì da un mese La scoperta del cadavere nell’appartamento in ristrutturazione Una Macabra scoperta quella avvenuta a Cori, in provincia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Quando i proprietari sono entrati nello stabile che era in via di ristrutturazione, non si aspettavano certamente di trovare ildi unadi 79 anni. Stando a quanto si apprende, la morte della signora era avvenuta già da diversema nessuno se ne era reso conto. In corso le indagini delle autorità anche se l’ipotesi di morte naturale è quella maggiormente accreditata. Unaquella avvenuta a Cori, in provincia di Latina.a Tivoli:un, era lì da un mese Ladelin ristrutturazione Unaquella avvenuta a Cori, in provincia di ...

