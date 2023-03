“Ma mi prendete per cogl**a?”. Mara Venier-Mediaset, nessun perdono dopo le offese choc (Di martedì 28 marzo 2023) Caos totale con Mara Venier furiosa dopo le offese ricevute. Sembrava che il tutto fosse rientrato nelle ultime ore, invece a quanto pare la conduttrice televisiva non ha assolutamente accettato delle scuse che sono pervenute. E ora la situazione potrebbe avere degli strascichi sempre più polemici, quindi non sappiamo cosa potrà succedere nelle prossime ore. La padrona di casa di Domenica In non avrebbe creduto alla buona fede, stando al suo messaggio social molto eloquente e deciso. Tra l’altro, Mara Venier non è stata l’unica a ricevere delle offese ma anche la sua collega Barbara D’Urso ha subito lo stesso trattamento. La presentatrice di Pomeriggio Cinque ha preferito finora mantenere il silenzio, dato che quanto successo fa riferimento proprio a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Caos totale confuriosalericevute. Sembrava che il tutto fosse rientrato nelle ultime ore, invece a quanto pare la conduttrice televisiva non ha assolutamente accettato delle scuse che sono pervenute. E ora la situazione potrebbe avere degli strascichi sempre più polemici, quindi non sappiamo cosa potrà succedere nelle prossime ore. La padrona di casa di Domenica In non avrebbe creduto alla buona fede, stando al suo messaggio social molto eloquente e deciso. Tra l’altro,non è stata l’unica a ricevere dellema anche la sua collega Barbara D’Urso ha subito lo stesso trattamento. La presentatrice di Pomeriggio Cinque ha preferito finora mantenere il silenzio, dato che quanto successo fa riferimento proprio a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capand69 : RT @Adriano72197026: Non prendete nulla con la parola 'vaccino''. Soprattutto se è accompagnato da emergenza o mRNA. NON PRENDETELO! Vi… - rscalt76 : RT @Adriano72197026: Non prendete nulla con la parola 'vaccino''. Soprattutto se è accompagnato da emergenza o mRNA. NON PRENDETELO! Vi… - pisu_laura : RT @Adriano72197026: Non prendete nulla con la parola 'vaccino''. Soprattutto se è accompagnato da emergenza o mRNA. NON PRENDETELO! Vi… - Silvestro52 : RT @Adriano72197026: Non prendete nulla con la parola 'vaccino''. Soprattutto se è accompagnato da emergenza o mRNA. NON PRENDETELO! Vi… - marinellaartale : RT @Adriano72197026: Non prendete nulla con la parola 'vaccino''. Soprattutto se è accompagnato da emergenza o mRNA. NON PRENDETELO! Vi… -