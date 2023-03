"Ma l'hai votata tu!". Bocchino sbugiarda Bersani, rissa dalla Gruber | Video (Di martedì 28 marzo 2023) "Come si fa a tenere insieme la legalità con la velocità delle procedure?". Lilli Gruber a Otto e mezzo chiede conto a Italo Bocchino un commento sul nuovo codice degli appalti approvato pochi minuti prima dal CdM e innesca involontariamente una clamorosa rissa con Pier Luigi Bersani, anche lui negli studi di La7. "La riforma del codice degli appalti è una idea del governo Draghi, che nel giugno dello scorso anno approvò una norma che delegava il Consiglio di Stato a far scrivere ai magistrati il codice degli appalti. L'articolo 1 diceva che l'obiettivo era la semplificazione. E Bersani, allora parlamentare, ha votato quella legge delega. E quel testo è stato fatto prevalentemente dal governo che Bersani sosteneva. Cosa succede ora? I controlli sono gli stessi, ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) "Come si fa a tenere insieme la legalità con la velocità delle procedure?". Lillia Otto e mezzo chiede conto a Italoun commento sul nuovo codice degli appalti approvato pochi minuti prima dal CdM e innesca involontariamente una clamorosacon Pier Luigi, anche lui negli studi di La7. "La riforma del codice degli appalti è una idea del governo Draghi, che nel giugno dello scorso anno approvò una norma che delegava il Consiglio di Stato a far scrivere ai magistrati il codice degli appalti. L'articolo 1 diceva che l'obiettivo era la semplificazione. E, allora parlamentare, ha votato quella legge delega. E quel testo è stato fatto prevalentemente dal governo chesosteneva. Cosa succede ora? I controlli sono gli stessi, ci sono ...

