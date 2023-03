Lutto Minà: il cordoglio dell’U.S. Salernitana 1919 (Di martedì 28 marzo 2023) L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore del mondo del giornalismo e dello sport per la scomparsa di Gianni Minà e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio. Fonte articolo e foto: www.usSalernitana1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 28 marzo 2023) L’U.S., il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore del mondo del giornalismo e dello sport per la scomparsa di Giannie rivolgono alla sua famiglia il più sentito. Fonte articolo e foto: www.us.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Lutto nel mondo del giornalismo: se ne è andato Gianni #Minà all'età di 84 anni ???? #tuttosport - sole24ore : Lutto nel mondo del giornalismo, è morto #GianniMinà. Conduttore di numerosi programmi tv di informazione, aveva 84… - DAZN_IT : Lutto nel mondo del giornalismo: ci ha lasciato Gianni Minà a 84 anni ?? Il messaggio via social della famiglia ????… - rossydimarino92 : RT @DAZN_IT: Lutto nel mondo del giornalismo: ci ha lasciato Gianni Minà a 84 anni ?? Il messaggio via social della famiglia ???? #GianniMinà… - lp_fan_forum : Il mondo del giornalismo in lutto: addio a Gianni Minà - TG Attualità -

Simona Ventura distrutta dal dolore: 'Hai creduto in me'. Lutto improvviso ... tra questi Mara Venier, segnata da questo lutto gravissimo , che ha voluto dedicare al collega un ... la conduttrice ha ammesso: 'Le tue interviste mi lasciavano a bocca aperta, eri unico Gianni Minà ' ... Calcio: Minà. Gravina 'Perdiamo un fuoriclasse assoluto' ... il ricordo del numero 1 della Figc ROMA - Un altro grave lutto colpisce il mondo del giornalismo italiano. È scomparso ieri sera a Roma all'età di 84 anni Gianni Minà, giornalista, scrittore e ... Giornalismo in lutto, a 84 anni è morto Gianni Minà In una battuta tutti i contatti che in una vita di giornalismo Minà - morto a 84 anni per un arresto cardiaco, come hanno comunicato i familiari sui suoi profili social - aveva coltivato. Nell'anno ... ... tra questi Mara Venier, segnata da questogravissimo , che ha voluto dedicare al collega un ... la conduttrice ha ammesso: 'Le tue interviste mi lasciavano a bocca aperta, eri unico Gianni' ...... il ricordo del numero 1 della Figc ROMA - Un altro gravecolpisce il mondo del giornalismo italiano. È scomparso ieri sera a Roma all'età di 84 anni Gianni, giornalista, scrittore e ...In una battuta tutti i contatti che in una vita di giornalismo- morto a 84 anni per un arresto cardiaco, come hanno comunicato i familiari sui suoi profili social - aveva coltivato. Nell'anno ... Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Gianni Minà Orizzonte Scuola