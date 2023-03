(Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la tripletta contro la Svezia, Romelutorna a indossare la maglia deldal primo minuto. Nello specifico questa sera, in una prestigiosa amichevole in casa della Germania alle 20.45. TITOLARE – Altra partenza da titolare per Romelucon il, che nella scorsa partita contro la Svezia ha impressionato tutti grazie alla sua decisiva tripletta. Questa sera il centravanti dell’Inter completa il tridente d’attacco con Lukebakio e Carrasco in una prestigiosissima: quella contro la Germania in casa dei tedeschi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku punta a ripetersi: dal 1' in una sfida di lusso per il Belgio - - gestfali : @il_prof_13 Dzeko scadenza, Correa prestito gratuito con ingaggio pagato (in Inghilterra penso lo farebbero), dentr… - lore_viga : @Mucio80 Fosse per me sarebbero da confermare 3 difensori (Darmian, Bastoni e De Vrij), 2 esterni (Dimarco e Gosens… - dreamerMA87 : @GiuliaLoglisci_ Lautaro ha dimostrato d poter giocare alla grande con chiunque da Lukaku a Dzeko a Sanchez ( quand… - FabioLucchesi7 : @InterCM16 Io come quarta punta voglio vitor Roque! Poi dzeko, lautaro e lukaku. -

C'è Romeluche non sa se resterà all'Inter, dove è tornato in prestito, o dovrà andare a ...United ha autorizzato ad investire per soddsifare la richiesta di ten Hag di avere unadi ...... il classe '96 piace e non poco per come abbina fisicità e tecnica, il Chelseaa incassare ... E RomeluUltimo ma non per importanza il gigante belga, che a fine stagione tornerà dall' ...Sugli scudi l'attaccante dell'Inter Romelu, autore di una tripletta che riscatta in parte ... Tedesco, oltre al cambio modulo - dovrebbe prediligere il 4 - 3 - 3 -forte su Lukebakio e ...

Lukaku punta a ripetersi: dal 1' in una sfida di lusso per il Belgio Inter-News.it

Lukaku Sta aumentando i minutaggi ... e poi dobbiamo ricordarci che la squadra in campo ha fatto 53 punti e dobbiamo ragionare su quello. Poi il 19 aprile vedremo cosa succederà. Avremo poi l’Europa ...Da Dybala-Lukaku ad Ancelotti passando per le strategie della Juventus: le ultime di calciomercato delle big di Serie A e non solo ...