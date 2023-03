Lukaku, i gol col Belgio sono mancati all’Inter. Ora è il momento! (Di martedì 28 marzo 2023) In pochi giorni Lukaku va a segno col Belgio per ben quattro volte. I suoi colpi avrebbero potuto aiutare l’Inter in svariate circostanze. Ora serve ripetersi anche in nerazzurro, visto il mese infuocato che ci attende. RISVEGLIO – Dopo la sorprendente tripletta in Svezia-Belgio, Romelu Lukaku va nuovamente a segno con la propria Nazionale (vedi articolo). Questa volta la vittima è la Germania, colpita dall’attaccante dell’Inter al 9? della seconda giornata di qualificazione a Euro 2024. Nel giro di pochi giorni, dunque, Big Rom è andato a segno ben quattro volte, destando non poco stupore fra i tifosi nerazzurri, ormai abituati alla sua poca incisività in campo. Tra infortuni, recuperi e ricadute, nella stagione del tanto bramato ritorno a Milano il belga ha potuto partecipare ben poco alla causa nerazzurra. E la sua ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) In pochi giorniva a segno colper ben quattro volte. I suoi colpi avrebbero potuto aiutare l’Inter in svariate circostanze. Ora serve ripetersi anche in nerazzurro, visto il mese infuocato che ci attende. RISVEGLIO – Dopo la sorprendente tripletta in Svezia-, Romeluva nuovamente a segno con la propria Nazionale (vedi articolo). Questa volta la vittima è la Germania, colpita dall’attaccante dell’Inter al 9? della seconda giornata di qualificazione a Euro 2024. Nel giro di pochi giorni, dunque, Big Rom è andato a segno ben quattro volte, destando non poco stupore fra i tifosi nerazzurri, ormai abituati alla sua poca incisività in campo. Tra infortuni, recuperi e ricadute, nella stagione del tanto bramato ritorno a Milano il belga ha potuto partecipare ben poco alla causa nerazzurra. E la sua ...

