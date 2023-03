Lukaku, arriva un altro timbro con il Belgio. Germania colpita (Di martedì 28 marzo 2023) Germania-Belgio è iniziata da dieci minuti, Romelu Lukaku ha già segnato per la sua nazionale. Lo stato di forma dimostrato in questo stop dai club è totale. FORMA PERFETTA – Non ci sono problemi di forma fisica, Romelu Lukaku conferma ciò che è stato visto nella sfida con la Svezia. Dopo la tripletta in ottantacinque minuti contro la nazionale di Zlatan Ibrahimovic il calciatore dell’Inter colpisce anche la Germania in amichevole. Dopo appena dieci minuti il Belgio è già avanti per 2-0, Kevin De Bruyne ha servito Lukaku per la seconda rete della serata. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023)è iniziata da dieci minuti, Romeluha già segnato per la sua nazionale. Lo stato di forma dimostrato in questo stop dai club è totale. FORMA PERFETTA – Non ci sono problemi di forma fisica, Romeluconferma ciò che è stato visto nella sfida con la Svezia. Dopo la tripletta in ottantacinque minuti contro la nazionale di Zlatan Ibrahimovic il calciatore dell’Inter colpisce anche lain amichevole. Dopo appena dieci minuti ilè già avanti per 2-0, Kevin De Bruyne ha servitoper la seconda rete della serata. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

