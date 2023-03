Luca Onestini torna sui social dopo l’eliminazione dal GF Vip 7 (Di martedì 28 marzo 2023) dopo essere stato eliminato dal GF Vip 7, Luca Onestini torna sui social e si scatena con un divertente balletto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 marzo 2023)essere stato eliminato dal GF Vip 7,suie si scatena con un divertente balletto L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è... LUCA ONESTINI! - AnnalisaFrassi2 : RT @trashstellare: Questo best Moment di Luca onestini stupendo. Dite quello che volete ma è stato un concorrente pazzesco. Allegro, sorrid… - RosamariaSchia3 : RT @trashstellare: Questo best Moment di Luca onestini stupendo. Dite quello che volete ma è stato un concorrente pazzesco. Allegro, sorrid… - infoitcultura : Luca Onestini eliminato dal GF Vip, come hanno reagito social e gieffini - PaolucciAriann1 : RT @trashstellare: Questo best Moment di Luca onestini stupendo. Dite quello che volete ma è stato un concorrente pazzesco. Allegro, sorrid… -