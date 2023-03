Luca Onestini, le accuse pesantissime della ex fidanzata: “Cose molto gravi” (Di martedì 28 marzo 2023) Luca Onestini, il gieffino e le accuse pesantissime mosse dalla sua ex fidanzata: ecco cosa avrebbe dichiarato Una seconda volta è concorrente del reality più spiato d’Italia, quello che nel 2017 gli ha dato parecchia notorietà grazie all’amicizia condivisa con Raffello Tonon: proprio lui, Luca Onestini. In quella edizione, il ragazzo, reduce dalla sua esperienza da tronista in Uomini e Donne regalò al pubblico un famoso motto “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita” diventato anche una hit in discoteca. Nonostante la simpatia del giovane, una sua ex fidanzata ha fatto delle accuse molto pesanti nei suoi confronti. La simpatia e la bellezza di un giovane come Luca ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 marzo 2023), il gieffino e lemosse dalla sua ex: ecco cosa avrebbe dichiarato Una seconda volta è concorrente del reality più spiato d’Italia, quello che nel 2017 gli ha dato parecchia notorietà grazie all’amicizia condivisa con Raffello Tonon: proprio lui,. In quella edizione, il ragazzo, reduce dalla sua esperienza da tronista in Uomini e Donne regalò al pubblico un famoso motto “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita” diventato anche una hit in discoteca. Nonostante la simpatia del giovane, una sua exha fatto dellepesanti nei suoi confronti. La simpatia e la bellezza di un giovane come...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questo incontro. ???? Il legame fortissimo tra Luca e Gianmarco Onestini. #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è... LUCA ONESTINI! - claudia40134491 : RT @teamsoleilsorge: Oriana: -“Non riesco a capire come un Luca non è in finale, è al posto di Luca c'è Nikita” Giaele: -“Secondo me un One… - ArmandaGelsomin : RT @teamsoleilsorge: Oriana: -“Non riesco a capire come un Luca non è in finale, è al posto di Luca c'è Nikita” Giaele: -“Secondo me un One… - Elisir1381 : RT @O_GFVIP: perché poi tutto questo è normale SI SÌ COME NO OOOOHHHH CIAK SI GIRA ???????????????? LUCA ONESTINI TI PREGO, PER IL TUO BEN… -