Luca Onestini eliminato, Alberto De Pisis rivela cosa si sono detti in macchina (Di martedì 28 marzo 2023) Luca Onestini è stato eliminato dal Grande Fratello Vip con un televoto flash a sorpresa che l’ha visto scontrarsi contro Nikita Pelizon e Alberto De Pisis. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… Luca Onestini! pic.twitter.com/wGMyk32gCr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023 A trascinare in nomination Luca Onestini è stato Alberto De Pisis che a sua volta è stato trascinato da Nikita Pelizon votata dal gruppo. I tre hanno scoperto l’esito delle votazioni in studio che hanno raggiunto tutti insieme a bordo di una macchina. Durante il tragitto in macchina le telecamere ovviamente non c’erano e al termine ... Leggi su biccy (Di martedì 28 marzo 2023)è statodal Grande Fratello Vip con un televoto flash a sorpresa che l’ha visto scontrarsi contro Nikita Pelizon eDe. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è…! pic.twitter.com/wGMyk32gCr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023 A trascinare in nominationè statoDeche a sua volta è stato trascinato da Nikita Pelizon votata dal gruppo. I tre hanno scoperto l’esito delle votazioni in studio che hanno raggiunto tutti insieme a bordo di una. Durante il tragitto inle telecamere ovviamente non c’erano e al termine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questo incontro. ???? Il legame fortissimo tra Luca e Gianmarco Onestini. #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è... LUCA ONESTINI! - andreastoolbox : Luca Onestini eliminato, Alberto De Pisis rivela cosa si sono detti in macchina #Onestini #Luca #eliminato, #De… - micol_mrazova : RT @machitisenti: @koala_wednesday posso dire però che è davvero ingiusto che in molti non vogliano votare Oriana solamente perché il fando… - segunruano : RT @thesnitchGF: E comunque le lacrime della Bruganelli durante la linea della vita di Luca certificano: A) che lei aveva un copione da rec… -