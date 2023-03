Lotteria degli scontrini | 100Mila euro ad un pensionato romano

(Di martedì 28 marzo 2023) – Stavolta è toccato ad unvincere il premio mensile da. Il fortunato vincitore – come riportato tramite comunicato stampa dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ha raccontato, ai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio che lo hanno accolto, di essersi dovuto sedere per qualche minuto quando ha realizzato di aver vinto il premio e di aver avuto addirittura bisogno di un bicchier d’acqua alla notizia che il premio fosse così cospicuo. Stessa sorte è capitata alla moglie che, ignara, era rientrata dalla spesa fatta al medesimo supermercato dello scontrino abbinato al biglietto virtuale vincente. Un appartamento di proprietà è il sogno che i due pensionati potranno finalmente coronare grazie ad ADM con la riscossione della vincita straordinaria: “Meglio tardi che mai!” ha esclamato il fortunato… La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giordy39221323 : @beppe_grillo Con la lotteria degli scontrini tutto a posto? - TsGrazia : @beppe_grillo Mentre la lotteria degli scontrini è scomparsa. Forse era accessibile a tutti. Mi piacerebbe averne notizia. - giodiseri4 : @beppe_grillo Ma la Lotteria degli scontrini ? - falitalia : @beppe_grillo Ma tipo la lotteria degli scontrini voluta dal tuo @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle? - elvise1657 : RT @ardigiorgio: Ma vi ricordate la lotteria degli scontrini? -

