Lotito | «Chiudere la curva significherebbe favorire le persone che non rispettano le regole»

(Di martedì 28 marzo 2023) Claudio, presidente della Lazio, torna a parlare dei cori antisemiti intonati in occasione del derby contro la Roma. Oggi pomeriggio il presidente della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema ai microfoni di Sky Sport: «Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare. Questa gente non deve diventare un punto di riferimento. Per questolain questo caso, nel caso della Lazio,creare un punto di riferimento eleche nonle». Ieri l’Anpi (l’associazione nazionale partigiani italiani) con il suo presidente, Gianfranco Pagliarulo, assistito dall’avvocato ...

