Lorenzo Sonego raggiunge Sinner agli ottavi del WTA Miami | superato Tiafoe

Dopo la vittoria contro Frances Tiafoe che lo ha proiettato agli ottavi del Masters 1000 di Miami ,è naturalmente felice: "Sono molto contento, sono riuscito a esprimere in campo il meglio di me stesso. Lavoro tanto in allenamento per questo e nella partita di oggi soprattutto al ...L'azzurro molto soddisfatto ai microfoni di Ubitennis: 'La sospensione per pioggia Non ero preoccupato, forse doveva esserlo Tiafoe' Un bravissimobatte Frances Tiafoe al Miami Open e sbarca agli ottavi del Masters 1000 in Florida. Dopo la bellissima vittoria ottenuta contro l'americano, l'azzurro ha scambiato alcune battute con ...Allacciate le cinture: il trenocon destinazione Miami è in arrivo al binario e non ha alcuna intenzione di rallentare. Capolavoro dell'azzurro, che dopo i successi contro Thiem ed Evans si è ripetuto al terzo turno ...

Detto, fatto. Lorenzo Sonego ha “disinnescato” l’americano Tiafoe, numero 14 del mondo e 12 del seeding, regolandolo in due set (6-3 6-4) e salendo per la seconda volta negli ottavi del Masters 1000 ...La miglior partita di sempre. Lorenzo Sonego esce dal campo di Miami con il cuore colmo di gioia perché l’incontro con l’americano Frances Tiafoe (n.14 del mondo) gli ha dato sensazioni speciali. L’az ...