Lorenzo Sonego | che balzo nel ranking ATP! E se batte Cerundolo a Miami rientra in top40!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : ?? Sonego domina il match con Tiafoe e approda agli ottavi del #MiamiOpen dove sfiderà Cerundolo. Forza Lorenzo, tut… - WeAreTennisITA : UN SONEGO D'ANNATA ?? Lorenzo è tornato a giocare al suo meglio, battuto anche Tiafoe con una prestazione tanto conv… - Eurosport_IT : ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami… - Eurosport_IT : MAMMA MIA LORENZO! ???? Capolavoro nella notte dell'azzurro, che batte il n° 14 del mondo Tiafoe in due set! Agli ot… - DomenicoMazzil5 : RT @simonespetia: Intanto, circondato da un certo disinteresse mediatico, anche Lorenzo Sonego è agli ottavi di Miami. -

Non prima dell'una di nottese la vedrà con Francisco Cerundolo (25 del seeding). Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sinner - Rublev, i precedenti ...MIAMI (FLORIDA) - Dopo aver superato Thiem 2 - 0 al primo turno e il britannico Evans al secondo (2 - 1), il tennista torinesesupera anche lo statunitense Frances Tiafoe e vola agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami , in Florida. L'italiano, numero 59 della classifica mondiale, in poco più ...L'impressione era che sì,potesse battere Frances Tiafoe come accaduto a novembre a Malaga alle finali di Coppa Davis. Tra dire e il fare c'è però di mezzo il mare, a Miami ci si è pure messo il temporale che ha ...

Sonego agli ottavi all'Atp Miami, Tiafoe battuto 6-3, 6-4. Oggi sfida Cerundolo su Sky Sky Sport

La Florida sorride a Lorenzo Sonego. A Miami, il piemontese ha ritrovato le sensazioni di due anni fa, quando fu capace di raggiungere gli ottavi di finale del Masters1000. L’azzurro ha replicato, ma ...Miami, 28 marzo 2023 - Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese, numero 59 al mondo, ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense ...